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Москва

Пожар потушили в административном здании на востоке Москвы 

РИАМО 1 час назад
Пожар потушили в административном здании в Москве
Фото: РИАМО
Пожарные ликвидировали возгорание в административном здании на востоке Москвы, площадь пожара составила более 10 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
Сообщение о возгорании поступило вечером в четверг. Инцидент произошел по адресу: Самокатная улица, дом 2, строение 1.

«На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона столицы, в том числе расчеты ПСО №201, ПСО №202 и ПСО №211 ГКУ «ПСЦ», — говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали из здания трех человек. Один из эвакуированных был передан бригаде скорой помощи. Пожар удалось потушить в кратчайшие сроки.
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