Подозреваемый в педофилии выпрыгнул из окна на допросе 

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Москве подозреваемый в педофилии мужчина выпрыгнул из окна во время допроса.

Как сообщает РЕН ТВ , инцидент произошел в отделе полиции на Мичуринском проспекте.

Подозреваемый выпрыгнул из окна пятого этажа и приземлился на козырек подъезда на уровне третьего этажа.

Мужчина не пострадал, однако попытка бегства не удалась, сразу после приземления подозреваемого задержали и вернули на допрос.

По информации телеканала, решившийся на побег из полиции мужчина — 44-летний тренер по шахматам. Он подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.

Мужчина имеет 25-летний педагогический опыт, является мастером FIDE по шахматам.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в Москве угонщик автомобиля переехал его владельца, а при задержании подрался с полицейскими и попытался сбежать.