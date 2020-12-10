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Москва

Подозреваемый в педофилии выпрыгнул из окна на допросе 

Вероника Полынина 37 минут назад
Подозреваемый в педофилии выпрыгнул из окна на допросе
Фото: РИА Новости
В Москве подозреваемый в педофилии мужчина выпрыгнул из окна во время допроса.
Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел в отделе полиции на Мичуринском проспекте.
Подозреваемый выпрыгнул из окна пятого этажа и приземлился на козырек подъезда на уровне третьего этажа.
Мужчина не пострадал, однако попытка бегства не удалась, сразу после приземления подозреваемого задержали и вернули на допрос.
По информации телеканала, решившийся на побег из полиции мужчина — 44-летний тренер по шахматам. Он подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.
Мужчина имеет 25-летний педагогический опыт, является мастером FIDE по шахматам.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Москве угонщик автомобиля переехал его владельца, а при задержании подрался с полицейскими и попытался сбежать.
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