В летевшем в Москву самолете скончался пассажир

В самолете, летевшим в Москву из Омска, умер один из пассажиров. Перед этим воздушное судно совершило экстренную посадку в Екатеринбурге, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу аэропорта "Кольцово". Как рассказал собеседник агентства, борт сел в аэропорту Екатеринбурга из-за ухудшения самочувствия пассажира.
"По прилете в аэропорт воздушное судно встретила бригада скорой помощи. Поднявшись на борт, медики констатировали смерть пассажира", — сообщили в пресс-службе.
По информации Уральской транспортной прокуратуры, умер пассажир 1959 года рождения.