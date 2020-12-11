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В летевшем из Омска в Москву самолете скончался пассажир 

Газета.Ru и ещё 5 16 минут назад
В летевшем в Москву самолете скончался пассажир
Фото: ТАСС
В самолете, летевшим в Москву из Омска, умер один из пассажиров. Перед этим воздушное судно совершило экстренную посадку в Екатеринбурге, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу аэропорта "Кольцово". Как рассказал собеседник агентства, борт сел в аэропорту Екатеринбурга из-за ухудшения самочувствия пассажира.

"По прилете в аэропорт воздушное судно встретила бригада скорой помощи. Поднявшись на борт, медики констатировали смерть пассажира", — сообщили в пресс-службе.

По информации Уральской транспортной прокуратуры, умер пассажир 1959 года рождения.
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Происшествия , Аэропорт Кольцово , РИА Новости , Владивосток , Екатеринбург , Красноярск , Красноярский Край , Москва , Омск , Омская Область , Приморский Край , Санкт-Петербург , Свердловская Область
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