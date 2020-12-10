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Москва

Пожар возник в Научном центре ФМБА в Красногорске 

Вечерняя Москва и ещё 20 47 минут назад
Пожар произошел в Научном центре под Москвой
Фото: РИА Новости
Пожар произошел в «Научном центре биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России» в Красногорске. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.
Инцидент произошел по адресу поселок Светлые Горы, дом 1. В здании расположена лаборатория. Возгорание произошло на первом этаже. Площадь пожара уточняется.
На месте происшествия находятся пожарные. Угрозы распространения огня нет. Сведения о пострадавших не поступали, сообщает ТАСС.
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Происшествия , Федеральное медико-биологическое агентство , ИТАР-ТАСС , Московская область , Оренбургская Область
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