Роддом Махачкалы проверяют после смерти роженицы и двух неродившихся младенцев. По версии врачей, все трое скончались из-за тяжелого заболевания матери, которое развилось в период беременности. Родственники умершей, однако, настаивают: причиной смерти стала халатность медиков. По их словам, девушка около четырех часов просила помощи, однако на нее не обращали внимания.

Следователи Махачкалы возбудили уголовное дело по факту смерти беременной и ее двух неродившихся детей в одном из местных роддомов. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

«С целью установления всех обстоятельств смерти женщины 1991 года рождения в родильном доме №2 города Махачкалы следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», — указано в релизе СК.

По официальной версии местного минздрава, смерть девушки наступила из-за острого жирового гепатоза — при этом заболевании печень буквально саморазрушается, убивая мать и ребенка. Такая аутоимунная реакция организма встречается довольно редко: один случай на 13 тысяч беременностей.

Как утверждают врачи, все силы медучреждения были брошены на спасение роженицы с тяжелым диагнозом. На третий день пребывания в роддоме ей провели экстренное кесарево сечение, поскольку дети стали погибать из-за выраженной печеночной недостаточности. После операции она впала в кому, а 1 декабря скончалась, сообщил минздрав Дагестана.

Родственники 29-летней девушки, в свою очередь, придерживаются иной версии — в социальных сетях распространилось видеообращение человека, который называет себя дядей умершей. По его словам, девушке стало плохо после подготовительных лекарственных процедур, о чем она сообщила дежурным медработникам, но они ничего не сделали.

«Пока все опомнились, позвали из домов врачей, прошло 3-4 часа. Маликат потеряла сознание, один ребенок умер в утробе, а второй — в процессе операции. Спустя неделю она умерла в реанимации», — рассказал мужчина.

О халатности врачей рассказала и мать погибшей девушки — видео ее рассказа опубликовал Telegram-канал Mash. По ее словам, беременность Маликат Мусаевой проходила без патологий, однако на 35-й неделе, прямо перед схватками, состояние девушки ухудшилось — у нее заболела спина.

«Ей плохо стало, говорила, что спина болит. Когда приехали в роддом, врачи решили, что делать операцию ей не нужно. Хотя бы еще одну неделю, говорят, нужно протянуть, чтобы потом сделать кесарево. На следующий день, когда я ей позвонила, она мне говорит: «Мам, я под капельницей, потом перезвоню», — вспоминала женщина.

Однако после капельницы девушке стало только хуже — у нее начались тахикардия, дрожь и зуд. Как сообщает Mash, позже акушерка признала, что с капельницей «перестарались».

«Она в одно время говорит: «Мам, я шевелений не слышу». Я ей говорю: «Ну, Малика, иди к акушеркам, они же там есть на посту, ты же знаешь». Она мне говорит: «Я была у них, они мне сказали, так должно быть, после капельницы дети успокаиваются, это нормально», — рассказала мать роженицы.

Как рассказывает женщина, она окончательно впала в панику после того, как дочь перестала отвечать на звонки: «Я позвонила заведующей: „Ирина Васильевна, у меня там девочка умирает, отправьте ей туда дежурного врача, она уже разговаривать не может“. Она говорит: „Ты чего панику поднимаешь, наверное, нет ничего. Я уверена, если бы я вечером панику не подняла, они бы ее утром мертвую на кровати нашли“.

После звонков женщины беременную забрали в операционную, однако сделать ничего не смогли. Дети погибли, несколько дней спустя скончалась и Маликат.