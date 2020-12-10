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Москва

Уборщица в Москве отправила школьнику фото груди и попала под следствие 

Мослента 1 час назад
Уборщицу засудят за отправленное школьнику фото груди
Фото: globallookpress.com
Уборщица в Москве отправила 15-летнему школьнику фотографию голой груди и поплатилась — в отношении нее завели дело. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщается в Telegram-канале «МК: срочные новости».
По данным канала, 36-летняя женщина отправила свой снимок племяннику подруги. Утверждается, что и ранее оба были знакомы.
После произошедшего уборщица заявила, что подросток стал инициатором их переписок в социальной сети. Он отправлял ей сначала стихотворения о любви, затем — фото гениталий, а попозже просил, чтобы женщина взяла для него бутылку водки в магазине.
При этом москвичка рассказала, что не могла перестать общаться с подростком, так как он очень агрессивен к ней. Когда же она отказала школьнику в покупке алкоголя, тот рассказал об их переписке своей матери, и она обратилась в полицию.
В отношении уборщицы заведено уголовное дело по статье 135 УК РФ («Развратные действия»). Обстоятельства инцидента сейчас выясняются.
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Происшествия , Москва
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