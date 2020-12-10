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Москва

На борту самолета в Москву умер пассажир 

Вероника Полынина 15 минут назад
На борту самолета в Москву умер пассажир
Фото: РИА Новости
Пассажирский самолет, следовавший рейсом из Омска в Москву, совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за резкого ухудшения самочувствия пассажира, сообщает издание E1.RU.
В Екатеринбурге самолет встречала бригада скорой помощи. Поднявшись на борт, врачи констатировали смерть пассажира.
Причина смерти мужчины устанавливается.
Как писал «Рамблер», аналогичная ситуация произошла в Кольцово 24 октября. Самолет, летевший из Новосибирска в Москву, экстренно сел в Екатеринбурге после того, как одному из пассажиров стало плохо на борту. Медики не смогли реанимировать мужчину. Причиной смерти стал сердечный приступ.
В начале ноября на борту самолета умер 11-месячный малыш. Он летел из Новосибирска в Москву для госпитализации в одну из столичных клиник. Причиной смерти, по предварительной информации, стала острая сердечная недостаточность. Сопровождавший ребенка медицинский работник не смог его спасти.
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Происшествия , Аэропорт Кольцово
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