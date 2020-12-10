На борту самолета в Москву умер пассажир 

В Екатеринбурге самолет встречала бригада скорой помощи. Поднявшись на борт, врачи констатировали смерть пассажира.

Причина смерти мужчины устанавливается.

Как писал «Рамблер», аналогичная ситуация произошла в Кольцово 24 октября. Самолет, летевший из Новосибирска в Москву, экстренно сел в Екатеринбурге после того, как одному из пассажиров стало плохо на борту. Медики не смогли реанимировать мужчину. Причиной смерти стал сердечный приступ.

В начале ноября на борту самолета умер 11-месячный малыш. Он летел из Новосибирска в Москву для госпитализации в одну из столичных клиник. Причиной смерти, по предварительной информации, стала острая сердечная недостаточность. Сопровождавший ребенка медицинский работник не смог его спасти.