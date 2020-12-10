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Американец отрезал головы двум своим детям 

News.ru и ещё 2 21 минуту назад
Американец обезглавил своих детей
Фото: Reuters
Полиция предъявила обвинение в убийстве и насилии над детьми 34-летнему жителю города Ланкастер в штате Калифорния.
Силовики приехали 4 декабря к дому Мориса Джуэла Тейлора — старшего из-за сообщения об утечке газа. В здании полицейские обнаружили тела 12-летнего Мориса-младшего и 13-летней Малиаки. По предварительным данным, отец обезглавил детей, а затем пять дней держал их тела в доме. Он показывал трупы двум своим сыновьям в возрасте 8 и 9 лет. Дети находились в комнатах без еды.
Американцу грозит 57 лет лишения свободы. Ему было предъявлено обвинение в убийстве по двум пунктам и насилии над детьми. Примечательно, что в доме также была мать детей. Она не является подозреваемой, с ней работают следователи. Семья не состояла на учёте в департаменте по делам детей и семьи округа Лос-Анджелес.
Как сообщает Los Angeles Times, полицию вызвал клиент Тейлора. Подозреваемый в убийстве должен был заниматься с ним фитнесом через Zoom, но в назначенное время он не вышел на связь. Клиент подумал, что в доме произошла утечка газа, и попросил силовиков о проверке дома.
Как писал NEWS.ru, во Франции подросток получил 1,5 года тюрьмы за угрозы отрубить учителю голову. На судебном заседании он заявил, что неудачно пошутил, чтобы привлечь внимание девушки, но судья не оценил «шутку».
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Комментарии 3
Происшествия , Лос-Анджелес , США
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