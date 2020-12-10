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Скрывавшегося десять лет маньяка-потрошителя случайно поймали в Петербурге 

Lenta.ru 28 минут назад
Маньяка-потрошителя случайно поймали в Петербурге
Фото: СК РФ по Ленинградской области
В Санкт-Петербурге под суд пойдет 49-летний житель Коммунара (Гатчинский район Ленинградской области) Максим Тищенко, обвиняемый убийстве и сексуальном насилии. Поймать преступника не могли 10 лет. Об этом сообщает 47 News.
По версии следствия, первое преступление Тищенко совершил в январе 2010 года. Тогда жительница Гатчинского района, гуляя с собакой, увидела на дороге раздетый труп женщины с вынутыми внутренними органами и следами удушения. Эксперты установили, что увечья маньяк нанес жертве руками.
Проанализировав записи с камер видеонаблюдения, следователи нашли и подозреваемого — перед смертью россиянка выпивала в кафе с мужчиной, которым оказался Максим Тищенко. Тогда доказательств его причастности к расправе у следователей не нашлось. Уголовное преследование в отношении мужчины прекратили.
В 2017 году стало известно о надругательстве неизвестного над россиянкой у станции Антропшино. Женщине удалось выжить — преступника спугнули случайные прохожие. Раскрыть это уголовное дело следователи также не смогли.
Выйти на след маньяка-потрошителя удалось случайно. В январе 2020 года Тищенко работал кабельщиком и пришел на вызов к россиянке, которая оказалась его последней жертвой. Женщина узнала в ремонтнике преступника, однако не подала виду и лишь после ухода мастера обратилась в полицию.
Маньяка задержали. Как отмечает издание, генетический профиль Тищенко совпал с профилем изъятых на месте преступления в 2010 году объектов.
После выяснения этого обстоятельства в управлении Следственного комитета по Ленинградской области возбудили второе уголовное дело — о халатности, повлекшей тяжкие последствия, в отношении неустановленных должностных лиц, которые допустили уход Тищенко от ответственности в 2010 году.
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Комментарии 1
Происшествия , Максим Тищенко , СКР , Коммунар , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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