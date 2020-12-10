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Журналистку застрелили по пути на работу 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Журналистку из Афганистана застрелили по пути на работу
Фото: Reuters
Журналистка из Афганистана Малалаи Майванд (Malalai Maiwand) была убита по пути на работу. Ее застрелили вместе с водителем Мухаммедом Тахиром (Mohammad Tahir), сообщает Daily Mail.
Отмечается, что их убила группа неизвестных в городе Джелалабад, находящемся к востоку от Кабула — столицы страны. Майванд работала на частный телеканал Enekaas TV. Пока ни одна из группировок не взяла ответственность за убийства.
Афганка также долгое время была активисткой, как и ее мать, которую убили пять лет назад похожим образом. Майванд неоднократно сообщала о том, что в Афганистане женщинам крайне трудно работать в журналистике. Для погибшей провели похоронную церемонию.
Комитет страны по безопасности журналистов подчеркнул, что в Афганистане фиксируется рост нападений на работников СМИ и что насилие грозит стереть прогресс, достигнутый за последние годы. В организации подчеркнули, что государство может остаться без свободной прессы, и призвали расследовать убийство Майванд.
В апреле 2019 года журналистка Лайра Макки (Lyra McKee) была убита во время освещения беспорядков в Северной Ирландии. Девушка получила огнестрельное ранение. Ее доставили в больницу, но спасти не смогли.
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Происшествия , Афганистан , Бразилия , Венесуэла , Гватемала , Гондурас , Джелалабад , Индия , Ирак , Кабул , Либерия , Мексика , Нигерия , Пакистан , Сирия , Сомали , Филиппины
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