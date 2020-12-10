Журналистку из Афганистана застрелили по пути на работу

Журналистка из Афганистана Малалаи Майванд (Malalai Maiwand) была убита по пути на работу. Ее застрелили вместе с водителем Мухаммедом Тахиром (Mohammad Tahir), сообщает Daily Mail.

Отмечается, что их убила группа неизвестных в городе Джелалабад , находящемся к востоку от Кабула — столицы страны. Майванд работала на частный телеканал Enekaas TV. Пока ни одна из группировок не взяла ответственность за убийства.

Афганка также долгое время была активисткой, как и ее мать, которую убили пять лет назад похожим образом. Майванд неоднократно сообщала о том, что в Афганистане женщинам крайне трудно работать в журналистике. Для погибшей провели похоронную церемонию.

Комитет страны по безопасности журналистов подчеркнул, что в Афганистане фиксируется рост нападений на работников СМИ и что насилие грозит стереть прогресс, достигнутый за последние годы. В организации подчеркнули, что государство может остаться без свободной прессы, и призвали расследовать убийство Майванд.