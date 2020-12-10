Инициатор блокады Крыма осужден на 19 лет

Крыму суд заочно приговорил украинского бизнесмена Ленура Ислямова к 19 годам колонии строгого режима — его признали виновным в организации энергоблокады полуострова. Сам предприниматель и экс-вице-премьер Крыма свою вину не признает.

Бывший замглавы правительства Крыма, украинский бизнесмен Ленур Ислямов заочно приговорен Верховным судом Республики Крым к 19 годам колонии строгого режима. Предприниматель находится в федеральном розыске с 2016 года, свою вину он признавать отказывается и намерен оспорить решение суда. Об этом сообщает ТАСС.

Ислямов был признан виновным в организации диверсии, создании незаконного вооруженного формирования и призывах к нарушению территориальной целостности России

Кроме того, суд запретил ему заниматься деятельностью, связанной с выступлением в СМИ. Наконец, суд удовлетворил гражданские иски против Ислямова на сумму более 52 млн руб., поданные крымским управлением МЧС минздравом республики, алуштинским молокозаводом «Бег», Черноморским флотом и Севастопольским авиационным предприятием.

Он добавил, что сейчас бизнесмен находится «в добром здравии в городе Киеве», откуда следит за происходящим в Крыму.

Ленур Ислямов известен также как создатель добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана «Аскер». В 2014 году — уже после референдума о воссоединении Крыма с Россией — он был вице-премьером полуострова, но его отправили в отставку с формулировкой «за неэффективную работу». Тогда он уехал на Украину.

В 2015 году Ислямов организовал взрыв всех четырех ЛЭП, ведущих с Украины в Крым, полуостров был обесточен. В том же году он устроил вместе с депутатами Верховной рады Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым продовольственную блокаду региона.

Примкнувшие к ним боевики «Правого сектора» (организация украинских националистов, запрещена в РФ) блокировали выезд грузовиков с товарами из Украины в Крым. Впоследствии блокаду удалось преодолеть благодаря поставкам энергии и товаров из России.

Батальон Ислямова «Аскер» расположился на границе с Крымом в Херсонской области Украины. Он состоит преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Сам бизнесмен называл задачей этого подразделения борьбу за возвращение полуострова под украинский флаг.

В середине прошлого месяца лидер «Аскера» заявил, что его военизированное формирование убрали с российско-украинской границы. «Построили КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда) — в итоге „Аскеру“ там теперь нет места. Сначала сказали, что там будет пограничная служба, потому что вы не относитесь к государственным службам. А сейчас нет места даже там, где сервисная зона, потому что его не запланировали», — сообщил Ислямов на встрече крымско-татарских политиков.

По словам главы нацбатальона, «молодые люди, которые были на блокаде и выполняли свой волонтерский долг», оказались не нужны стране.

За участие в деятельности незаконного вооруженного формирования в Крыму ранее осудили трех членов батальона. Им назначили наказание в виде лишения свободы от четырех до 10,5 лет. Некоторых крымскотатарских активистов на полуострове задерживали за экстремизм и организацию нападений.