Московский детский сад экстренно эвакуировали

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Возгорание произошло в детском саду на юге столицы, сообщает РИА Новости. Из здания эвакуировали около 100 человек. В результате происшествия никто не пострадал.

Речь идет о детском саду № 904 на улице Бехтерева. Очаг возгорания на площади два квадратных метра обнаружили на втором этаже. Его удалось оперативно потушить.

Причины случившегося выясняются.

Ранее пожар произошел в многоэтажном высотном здании по адресу Котельническая набережная, дом 1/15. На месте происшествия наблюдался слабый белый дым.

Пожару был присвоен второй, повышенный номер сложности. Позднее возгорание удалось ликвидировать.