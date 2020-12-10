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Москва

Около 100 человек эвакуировали из детсада на юге Москвы из-за возгорания 

Москва24 20 минут назад
Московский детский сад экстренно эвакуировали
Фото: РИА Новости
Возгорание произошло в детском саду на юге столицы, сообщает РИА Новости. Из здания эвакуировали около 100 человек. В результате происшествия никто не пострадал.
Речь идет о детском саду № 904 на улице Бехтерева. Очаг возгорания на площади два квадратных метра обнаружили на втором этаже. Его удалось оперативно потушить.
Причины случившегося выясняются.
Ранее пожар произошел в многоэтажном высотном здании по адресу Котельническая набережная, дом 1/15. На месте происшествия наблюдался слабый белый дым.
Пожару был присвоен второй, повышенный номер сложности. Позднее возгорание удалось ликвидировать.
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