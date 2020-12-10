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Жених внезапно умер спустя сутки после свадьбы 

Lenta.ru 1 час назад
Жених внезапно умер спустя сутки после свадьбы
Фото: РИА Новости
Жених из Уганды умер через сутки после свадьбы. Об этом сообщает Tuko.
В субботу, 5 декабря, 25-летний Рой Ватууло (Roy Watuulo) и его невеста Анита сыграли свадьбу в часовне Христианского университета Уганды. Молодожены закончили это учебное заведение, а отец жениха работает там деканом одного из факультетов, потому пара выбрала именно это место для проведения свадебной церемонии.
В воскресенье, 6 декабря, Рой внезапно начал задыхаться на церковной службе и потерял сознание. Его доставили в больницу, где он скончался. Причиной его смерти оказался оторвавшийся тромб в левом легком.
Покойный только недавно вернулся из Израиля, где отучился в магистратуре на агронома. Он работал по специальности в городе Капчорва.
Родные и друзья усопшего отзываются о нем, как об умном, спокойном и скромном человеке. Многие признались журналистам, что до сих пор не могут поверить в случившееся.
Ранее сообщалось, что смертельно больная жительница английского города Ливерпуль умерла от рака молочной железы через месяц после свадьбы. Во время свадьбы пара не знала о терминальной стадии заболевания и строила планы на будущее.
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Происшествия , В мире , Израиль , Уганда
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