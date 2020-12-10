Жених внезапно умер спустя сутки после свадьбы 

Жених из Уганды умер через сутки после свадьбы. Об этом сообщает Tuko.

В субботу, 5 декабря, 25-летний Рой Ватууло (Roy Watuulo) и его невеста Анита сыграли свадьбу в часовне Христианского университета Уганды. Молодожены закончили это учебное заведение, а отец жениха работает там деканом одного из факультетов, потому пара выбрала именно это место для проведения свадебной церемонии.

В воскресенье, 6 декабря, Рой внезапно начал задыхаться на церковной службе и потерял сознание. Его доставили в больницу, где он скончался. Причиной его смерти оказался оторвавшийся тромб в левом легком.

Покойный только недавно вернулся из Израиля, где отучился в магистратуре на агронома. Он работал по специальности в городе Капчорва.

Родные и друзья усопшего отзываются о нем, как об умном, спокойном и скромном человеке. Многие признались журналистам, что до сих пор не могут поверить в случившееся.