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Видео подробностей смерти экс-премьера Беларуси 

Вадим Дроздов 37 минут назад
9 декабря 2020 года умер один из старейших политиков Беларуси Вячеслав Кебич. Ему было 84 года. Несколько недель назад политик был доставлен в больницу с диагнозом "коронавирус". По предварительным данным вирус стал причиной смерти Кебича.
8 декабря 1991 года вместе со Станиславом Шушкевичем от имени Белоруссии подписал Беловежское соглашение о ликвидации СССР и стал первым премьер-министром независимой Белоруссии. В 1994 году Кебич принял участие в первых выборах президента Беларуси (первые несколько лет после распада СССР страна была парламентской республикой), но проиграл Александру Лукашенко. Во втором туре выборов Кебич набрал 14% голосов, Лукашенко — 80%.
Происшествия , Видео , Станислав Шушкевич , Вячеслав Кебич , Александр Лукашенко
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