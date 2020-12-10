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Москва

Видео подробностей дела «лимонадного отравителя» 

Вадим Дроздов 45 минут назад
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Мурата Сабанова, который в 2019-ом году угощал прохожих отравленной газировкой и грабил их в центре Москвы. Выпив газировку, потерпевшие теряли сознание. Тогда Сабанов похищал их вещи. От действий «лимонадного отравителя» пострадали 30 человек, среди которых трое несовершеннолетних. Злоумышленник похитил у них ценности на сумму более миллиона рублей. Имущество 13 потерпевших удалось найти в ломбардах и в квартире обвиняемого. Сабанова обвинили в совершении двадцати пяти эпизодов преступлений по статьям разбой, кража и мошенничество и похищение паспорта. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Происшествия , Видео , Мурат Сабанов
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