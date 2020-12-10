Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Попытка похищения в Дагестане попала на видео 

Вадим Дроздов 58 минут назад
В городе Хюсавюрт в Дагестане неизвестные попытались похитить девушку прямо на улице. Злоумышленники подъехали к идущей девушке на автомобиле, выбежали и попытались силой посадить жертву в свой автомобиль. Случайный водитель, ставший свидетелем этой ситуации, отбил девушку и молодых людей и не позволил ее украсть. Между мужчинами завязалась потасовка. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Предполагается, что похищение планировалось с целью женитьбы. Такой обычай распространен у народов Кавказа.
Ранее сообщалось, что жители Дагестана похитили девушку ради женитьбы. Как считает следствие, трое жителей Магарамкентского района 5 августа поехали домой к 22-летней девушке, насильно посадили ее в автомобиль и отвезли в город Дербент.
Происшествия , Видео , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Открытие статуи медсестры в Италии попало на видео
00:34
Открытие статуи медсестры в Италии попало на видео
В мире
Готовивший теракт в школе подросток попал на видео
00:41
Готовивший теракт в школе подросток попал на видео
Происшествия
Видео подробностей дела «лимонадного отравителя»
06:40
Видео подробностей дела «лимонадного отравителя»
Происшествия
Появился видео анонс выхода «Cyberpunk 2077»
02:16
Появился видео анонс выхода «Cyberpunk 2077»
Общество
Попытка похищения в Дагестане попала на видео
01:17
Попытка похищения в Дагестане попала на видео
Происшествия
Видео с принятием закона о неприкосновенности
01:45
Видео с принятием закона о неприкосновенности
Политика
Удивившая Путина школьница попала на видео
03:05
Удивившая Путина школьница попала на видео
Общество
Появилось видео с Кремлевской новогодней елкой
03:18
Появилось видео с Кремлевской новогодней елкой
Общество
Российский боевой робот «Уран-9» попал на видео
03:05
Российский боевой робот «Уран-9» попал на видео
Армия
Взрыв ракеты Starship от SpaceX попал на видео
00:36
Взрыв ракеты Starship от SpaceX попал на видео
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение