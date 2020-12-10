Попытка похищения в Дагестане попала на видео 

В городе Хюсавюрт в Дагестане неизвестные попытались похитить девушку прямо на улице. Злоумышленники подъехали к идущей девушке на автомобиле, выбежали и попытались силой посадить жертву в свой автомобиль. Случайный водитель, ставший свидетелем этой ситуации, отбил девушку и молодых людей и не позволил ее украсть. Между мужчинами завязалась потасовка. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Предполагается, что похищение планировалось с целью женитьбы. Такой обычай распространен у народов Кавказа.

Ранее сообщалось, что жители Дагестана похитили девушку ради женитьбы. Как считает следствие, трое жителей Магарамкентского района 5 августа поехали домой к 22-летней девушке, насильно посадили ее в автомобиль и отвезли в город Дербент.