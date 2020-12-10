Землетрясение в районе Байкала попало на видео 

Ночью 10 декабря в районе озера Байкал произошло землетрясение. Один из местных жителей заснял природный катаклизм на камеру своего мобильного телефона, находясь в своем доме. Подземные толчки почувствовали жители как в Иркутске , так и в Улан-Удэ. Интенсивность землетрясения составила 7,6 баллов, магнитуда 5,5, энергетический класс 14,0.

Как сообщили на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 88 километрах от Улан-Удэ и в 41-м километре от города Кабанск. Оно произошло на глубине 2 километра. О пострадавших и возможных разрушениях пока не сообщается. В сентябре 2020 произошло землетрясение под Иркутском, его интенсивность оценили в 8 баллов.