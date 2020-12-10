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Москва

В Москве десятилетняя девочка заявила о побоях со стороны дяди 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Десятилетняя москвичка обвинила дядю в побоях
Фото: Fotolia
Прокуратура Москвы начала проверку после травм, обнаруженных у десятилетней девочки, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.
По ее словам, 8 декабря у 10-летней девочки сотрудники образовательного учреждения обнаружили травмы.

"Со слов ребенка, с февраля 2020 года к ней применял насилие 35-летний брат матери, проживающий с ними в квартире на Рублевском шоссе", — сказала Нефедова.

Она отметила, что проверку проводит Кунцевская межрайонная прокуратура.
Сотрудники ведомства должны выяснить все обстоятельства и причины произошедшего, дать оценку исполнения законодательства о несовершеннолетних.
Кроме того, предполагается оценить полноту и своевременность действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, а также действия матери по исполнению родительских обязанностей по воспитанию и заботе о ребенке.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Москва
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