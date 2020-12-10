Десятилетняя москвичка обвинила дядю в побоях

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Прокуратура Москвы начала проверку после травм, обнаруженных у десятилетней девочки, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова

По ее словам, 8 декабря у 10-летней девочки сотрудники образовательного учреждения обнаружили травмы.

"Со слов ребенка, с февраля 2020 года к ней применял насилие 35-летний брат матери, проживающий с ними в квартире на Рублевском шоссе", — сказала Нефедова.

Она отметила, что проверку проводит Кунцевская межрайонная прокуратура

Сотрудники ведомства должны выяснить все обстоятельства и причины произошедшего, дать оценку исполнения законодательства о несовершеннолетних.

Кроме того, предполагается оценить полноту и своевременность действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, а также действия матери по исполнению родительских обязанностей по воспитанию и заботе о ребенке.