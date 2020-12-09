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Москва

«Такое ЧП»: в Кремле прокомментировали кражу с «самолета судного дня» 

Мария Иванова 32 минуты назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сделают выводы после кражи с Ил-80, который называют «самолетом судного дня». Об этом сообщает «Прайм».
Как писал «Рамблер», воры обокрали Ил-80 на аэродроме «Таганрог-Южный», куда самолет прибыл для плановых работ по модернизации.
Утром 4 декабря специалисты заметили следы вскрытия его грузового люка. Позже выяснилось, что воры вынесли из самолета 39 радиостанционных блоков и еще пять плат от ранее демонтированных блоков.
Полицейские сняли отпечатки пальцев предполагаемых преступников и нашли следы их обуви.
Названы подозреваемые в краже из самолета судного дня
В МВД по Ростовской области возбудили дело о хищении на миллион рублей.

«Разумеется, будут сделаны выводы, конечно. Такое ЧП, поэтому, конечно, там будет расследование, будут приняты меры, чтобы это не повторилось», — заявил Песков.

Он не смог уточнить, имеет ли отношение ФСО России к охране «самолетов судного дня». По его словам, «это или Минобороны или ФСО».
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Происшествия , Видео , Дмитрий Песков , Министерство обороны , МВД , Федеральная служба охраны
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