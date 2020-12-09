Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сделают выводы после кражи с Ил-80, который называют «самолетом судного дня». Об этом сообщает «Прайм».

Как писал «Рамблер», воры обокрали Ил-80 на аэродроме «Таганрог-Южный», куда самолет прибыл для плановых работ по модернизации.

Утром 4 декабря специалисты заметили следы вскрытия его грузового люка. Позже выяснилось, что воры вынесли из самолета 39 радиостанционных блоков и еще пять плат от ранее демонтированных блоков.

Полицейские сняли отпечатки пальцев предполагаемых преступников и нашли следы их обуви.

МВД по Ростовской области возбудили дело о хищении на миллион рублей.

«Разумеется, будут сделаны выводы, конечно. Такое ЧП, поэтому, конечно, там будет расследование, будут приняты меры, чтобы это не повторилось», — заявил Песков.