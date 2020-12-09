Москвич заперся в авто и угрожает убить себя посреди ТТК 

Житель Москвы заперся в автомобиле и угрожает убить себя после ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал «Горячие новости • СМИ».

Некоторое время назад на Третьем транспортном кольце «Газель» совершила столкновение со стоявшей впереди «Ауди». Некоторое время спустя на место аварии прибыли сотрудники полиции. Они приблизились к водителю «Газели», который находился в машине, и попросили его предъявить документы. Тот отказался, заперся, достал нож и пригрозил убить себя. На протяжении уже более получаса полицейские уговаривают мужчину убрать оружие.

Во второй половине ноября, как сообщал «Рамблер», на пересечении улиц Маршала Бирюзова и Маршала Соколовского в Москве столкнулись внедорожники «Ауди» и «Ниссан», один из автомобилей вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов. Один из них, мужчина, скончался, остальные, в том числе ребенок, пострадали.

В середине ноября жительница Москвы не справилась с управлением картом во время катания в клубе Le Mans на 2-й Магистральной улице, 9А, и влетела в отбойник. В результате аварии она получила переломы носа, челюсти, лобной и височной костей и сотрясение мозга.

В первой половине ноября внедорожник врезался в остановку общественного транспорта на Садовой-Триумфальной улице, 16. В результате ДТП пострадали три человека.