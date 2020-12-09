ЧП в Москве: трехметровый фонтан кипятка бьет из-под земли 

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Москве прорвало трубу с горячей водой, из-под земли бьет трехметровый фонтан кипятка. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

По словам источника, коммунальная авария произошла в районе дома №12 на улице Теплый стан.

«Из-под земли бьет фонтан с кипятком, его высота достигает трех метров», — пояснил он.

Движение по улице перекрыто. Для регулировке проезда на место вызваны сотрудники ГИБДД , отмечает издание.

Видеозапись инцидента опубликовала в своем Telegram-канале радиостанция «Говорит Москва». На кадрах видно поднимающийся на фоне домов фонтан воды, окруженный облаком пара. Рядом с местом происшествия припаркована пожарная машина.

«Рамблер» писал, что ранее в Москве скончалась вдова генерала авиации СССР Ивана Глаголева Алефтина Николаевна. 90-летняя пенсионерка не пережила внезапного порыва трубы у себя в квартире.

Выяснилось, что порыв трубы горячего водоснабжения произошел в туалете. У Алефтины Николаевны, увидевшей столб пара в квартире, резко повысилось давление, она упала и потеряла сознание. Помочь пострадавшей было некому, поэтому пожилая женщина скончалась. На теле погибшей были обнаружены следы ожогов. Очевидцы уверяют, что когда спасатели зашли в квартиру, внутри было нечем дышать из-за пара.