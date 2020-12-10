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Присяжные оправдали врачей Белую и Сушкевич по делу о смерти младенца в Калининграде 

Москва24 и ещё 7 14 минут назад
Врачей оправдали по делу о смерти младенца в Калининграде
Фото: ТАСС
Присяжные Калининградского областного суда оправдали исполняющую обязанности главврача родильного дома № 4 Елену Белую и реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич по делу об убийстве новорожденного, сообщает ТАСС.
В июне 2019 года Следственный комитет задержал Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в калининградском роддоме. По версии следствия, в роддом доставили женщину, которая на раннем сроке беременности родила ребенка массой около 700 граммов. Следователи предположили, что и. о. главврача роддома Елена Белая была уверена в смерти новорожденного и приняла решение его убить, чтобы не портить статистику медучреждения. Сушкевич, по версии следствия, ввела младенцу смертельную дозу сульфата магния. Ей предъявили обвинение в убийстве малолетнего группой лиц по предварительному сговору.
История получила широкий общественный резонанс. В поддержку Сушкевич выступили как ее калининградские коллеги, так и представители медицинского сообщества по всей стране. Председатель СК Александр Бастрыкин отдал распоряжение изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из Калининграда.
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Происшествия , Убийство , Александр Бастрыкин , Элина Сушкевич , Елена Белая , СКР , ИТАР-ТАСС , Калининград , Калининградская Область
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