Воровскому миру России предрекли конец 

Новая статья Уголовного кодекса в конечном итоге приведет к исчезновению в России привычного криминального мира с ворами в законе. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказала главный редактор информационного агентства «Прайм крайм» Виктория Гефтер.

«Рамблер» писал, что ранее был принят закон, который вводит уголовную ответственность в России для занимающих высшее положение в преступной иерархии. Теперь за сам факт лидерства в ОПГ грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 5 млн рублей.

По словам Гефтер, в 2020 году из-за принятия статьи 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии) «начался конец воровского мира, каким мы его знали».

«Воры перестали вести себя как воры, потому что отныне все, сказанное ими, может быть использовано против них. Сейчас эта статья работает достаточно эффективно, но избирательно. Пока в полной мере она не затронула ни одного вора первой величины. Правда, в 2021 году полиции предстоит улучшить нынешние показатели и работать в этом направлении эффективнее», — пояснила главред.

Она отметила, что власти вряд ли ограничатся только приговорами и предрекла создание для этой категории заключенных специальной тюрьмы.

«Отсидка в таком учреждении потребует напряжения всех физических и моральных сил, которых у современных воров может и не оказаться», — считает Виктория Гефтер.

По мнению главреда специализированного издания, тенденция к отказу от титула «вор в законе» только усилится, так как в настоящее время криминальные авторитеты лишены той сильной воровской идеологии, которая наблюдалась в сообществе в советские времена. А «страдание за воровскую идею» лишено для них, какого бы то ни было сакрального смысла, уверена она.