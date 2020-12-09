Мужчина застрелил туриста на глазах у его невесты

Жителя Новой Зеландии приговорили к пожизненному сроку за расстрел туриста на глазах у его невесты. Об этом сообщает stuff.co.nz.

По данным таблоида, преступление, в котором обвинили Марка Рональда Гарсона (Mark Ronald Garson), произошло в августе прошлого года. Пара туристов из Австралии отдыхала в кемперване, припаркованном возле горного ущелья, когда к ним ворвался вооруженный мужчина.

Незнакомец стал требовать у путешественников ключи от фургона, и те согласились их отдать, но налетчик все же открыл огонь. Одна из пуль попала австралийцу Шону Маккинону (Sean McKinnon) в голову, а другая — в живот.

Находясь в состоянии шока, девушка пострадавшего, Бьянка Баркли (Bianca Buckley), отдала Гарсону ключи, и тот уехал, забрав с собой убитого со словами «я позабочусь о нем». Впоследствии тело путешественника обнаружили в угнанном кемперване в 70 километрах от места нападения.

«Я была ошеломлена тем, что вы сделали на моих глазах! У меня не было даже минуты, чтобы попрощаться с любимым», — сказала девушка во время судебного заседания.

Как установил суд, 24-летний Гарсон употреблял наркотики, страдал от галлюцинаций и несколько раз пытался покончить с собой. Он совершил преступление во время прохождения реабилитации. На заседаниях суда мужчина признал вину и, согласно законодательству страны, через 15 лет сможет попросить суд о рассмотрении вопроса о своем досрочном освобождении.