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Опубликовано видео с места гибели азербайджанских солдат в Карабахе 

Алевтина Жаркова 30 минут назад
Азербайджанские военнослужащие погибли и еще один получил ранения при разминировании в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
Напомним, в Кельбаджаре контроль за выполнением режима прекращения огня осуществляет Азербайджан. С 25 ноября на территории действует комендантский час, на въездах и выездах из района установлены военные посты, проводится разминирование.
Трехсторонне заявление по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе было подписано Россией, Арменией и Азербайджаном 10 ноября 2020 года.
Происшествия , Армия , Видео , В мире
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