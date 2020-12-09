Задохнулся на улице: петербуржец умер после выписки

Санкт-Петербурге пожилой мужчина скончался по пути домой из больницы — накануне его выписали из ковидного отделения, чтобы он продолжал лечение самостоятельно. Тело пенсионера уже находится в морге — специалисты установят точную причину его смерти. Ранее СМИ неоднократно сообщали об историях, когда пациенты из разных регионов России , перенесшие коронавирус, умирали сразу после перевода на домашнее лечение.

Пенсионер из Санкт-Петербурга скончался сразу после выписки из больницы с COVID-19 — 65-летний мужчина едва успел дойти до двора дома, как начал задыхаться и потерял сознание, сообщает «Фонтанка».

По данным СМИ, он лечился от коронавируса в 15-й городской больнице. 8 декабря врачи решили перевести пациента на самоизоляцию, чтобы он завершил лечение дома. Для того, чтобы пенсионер в любой момент мог быстро обратиться к медикам, сын снял ему квартиру в нескольких кварталах от медучреждения.

Тем не менее, добраться до нового жилья мужчина не успел — во дворе дома, куда он пришел вместе с сыном, ему резко стало плохо. Через несколько минут мужчина потерял сознание. Приехавшие по вызову медики констатировали смерть.

Точную причину смерти предстоит установить экспертам — тело пенсионера уже направили в морг. Материалы дела поступили в региональный Следственный комитет

Около месяца назад 54-летняя жительница Нижнего Тагила также скончалась примерно через сутки после выписки из ковидного отделения. Об этом сообщали местные СМИ со ссылкой на родственников пациентки.

По информации издания «Все новости», женщина проходила лечение в больнице с 22 по 29 октября, куда ее доставили с 70% поражения легких. Через неделю после госпитализации ее отпустили лечиться домой, так как тесты на коронавирус давали отрицательный результат. Тогда же медики посоветовали ей вызвать участкового терапевта на дом в случае ухудшения состояния, а через месяц пройти инфекционный контроль и сдать все анализы.

Тем не менее, женщина скончалась уже на следующий день после выписки. Ее родственники обратились в правоохранительные органы , чтобы разобраться в ситуации.

1 ноября из-за излишней расторопности медиков также скончался 63-летний житель Екатеринбурга, который 18 октября поступил в больницу города Сысерти с пневмонией.

«Он лежал в «красной» зоне, потому что в Сысерти вся больница перепрофилирована под лечение коронавируса. Но там лежат и с пневмонией, и ковидные. А 31 октября нам позвонили, сказали: забирайте его, выписываем. Он был в ужасном состоянии: не мог ни идти, ни дышать. А медсестра просто его вывела с вещами и закрыла дверь в отделение», — рассказывала Е1.ru дочь пенсионера Олеся.

По словам женщины, семья пыталась дозвониться до больницы, чтобы отказаться от выписки и вернуть мужчину в учреждение. Безуспешно.

«Пришлось его забрать и уехать домой. Дома уже вызвали скорую. Врачи приехали и спросили: как его могли выписать в таком состоянии? Они начали ему делать кардиограмму, мерить давление, а он умер. Складывается впечатление, что от отца хотели просто отвязаться, чтобы он не умер у них там, в больнице», — вспоминает Олеся. Историю изучают в региональном минздраве.

В октябре 2020 года в тяжелом состоянии выписали и жителя Челябинской области — как рассказывала URA.RU дочь мужчины, его излечили от ковидной пневмонии, но организм пожилого человека не справился с последствиями заболевания. Дома он скончался.

«Состояние у папы оставалось тяжелым и его выписали домой, с указанием как ухаживать и какие препараты принимать. Ему с каждым днем становилось хуже, — вспоминает Ольга. — Возможно, 90-летний организм не выдержал такой нагрузки антибиотиков. В итоге с начала пандемии я потеряла обоих родителей».

В пресс-службе минздрава региона тогда сообщали, при тяжелом состоянии пациентов, вылечившихся от COVID их отправляют на долечивание в другие больницы. По словам Ольги, ее отцу долечивание не предлагали. Сейчас данные о сложившейся ситуации также переданы в региональный минздрав для проверки.