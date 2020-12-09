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Москва

Подросток готовил нападение на школу в Туле 

Артём Кульша 1 час назад
В Туле подросток готовил вооруженное нападение на учебное заведение. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе ФСБ рассказали, что житель Тулы 2002 года рождения осуществлял подготовку вооруженного нападения на одно из учебных заведений, был изобличен в этом и задержан. Правоохранители изъяли у молодого человека материалы об аналогичных преступлениях и обрез охотничьего ружья.
Управление внутренних дел по Туле возбудило по данному факту уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение оружия», а по факту планировавшегося нападения в настоящее время решается вопрос о дополнительной процессуальной квалификации действий задержанного.
Во второй половине ноября, как сообщал «Рамблер», сотрудники ФСБ пресекли деятельность боевиков ячейки запрещенной в России организации «Исламское государство», которые планировали проведение террористических актов в московском регионе. Один из террористов, уроженец одной из стран Центральной Азии, был задержан во Владимирской области, а в ходе следственных действий по местам пребывания членов ячейки было обнаружено начиненное поражающими элементами самодельное взрывное устройство.
В середине ноября Второй Западный окружной военный суд признал неоднократно судимых за тяжкие и особо тяжкие преступления Руслана Бугакова, Руслана Чаусова, Геньяса Гатджибаибова, Максима Степанова и Сергея Мухаметзянова виновными в организации террористического сообщества в исправительной колонии №3 в Воронежской области и покушении на террористический акт и приговорил их за это к лишению свободы в колонии особого режима на срок от восьми лет и шести месяцев до 24 лет.
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Происшествия , Видео , Максим Степанов , ФСБ , Исламское государство , МВД , ФСИН
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