Пьяные медсестры в реанимации ростовской больницы попали на видео 

Две медсестры-анестезистки центральной районной больницы Ростова-на-Дону были уволены за пьянство на рабочем месте. Сотрудниц медицинского учреждения в состоянии алкогольного опьянения в отделении реанимации заметили посетители. Они сняли медиков на камеру. Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале Life SHOT.

После скандального инцидента в Миллеровской центральной районной больнице была проведена проверка, по итогам которой женщин уволили, а главному врачу объявили выговор, дежурному врачу-реаниматологу было объявлено замечание.