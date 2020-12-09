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Пьяные медсестры в реанимации ростовской больницы попали на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Две медсестры-анестезистки центральной районной больницы Ростова-на-Дону были уволены за пьянство на рабочем месте. Сотрудниц медицинского учреждения в состоянии алкогольного опьянения в отделении реанимации заметили посетители. Они сняли медиков на камеру. Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале Life SHOT.
После скандального инцидента в Миллеровской центральной районной больнице была проведена проверка, по итогам которой женщин уволили, а главному врачу объявили выговор, дежурному врачу-реаниматологу было объявлено замечание.
Происшествия , Видео
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