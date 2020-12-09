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Москва

Москвичке-лесбиянке проломили череп в метро 

Артём Кульша 17 минут назад
Москвичке-лесбиянке проломили череп в метро
Фото: РИА Новости
Житель Москвы избил девушку за то, что она лесбиянка. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Некоторое время назад около 23:00 по местному времени на станции метрополитена «Китай-город» неизвестный мужчина догадался, что 21-летняя Диана Савельева является лесбиянкой, и избил ее за это. Он нанес девушке несколько ударов в область головы.
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Она самостоятельно добралась до дома, после чего в сопровождении сожительницы обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали у Савельевой множественные гематомы и кровоподтеки, сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму и госпитализировали ее. Сотрудники полиции в настоящее время разыскивают нападавшего.

«И среди натуралов есть *** (плохие люди. — Прим. ред.)», — отмечает «112».

В ноябре, как сообщал «Рамблер», 42-летняя пациентка больницы №45 в Звенигороде инвалид второй группы Ольга Спецова, госпитализированная с 25-процентным поражением легких, обвинила 32-летнего заведующего медицинским учреждением Заура Цоколаева в избиении до потери сознания, а также в том, что угрозами заставил ее подписать бумагу о том, что это она набросилась на него.
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Происшествия , Диана Савельева
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