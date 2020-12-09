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Москва

Скандал на квесте: российских школьников били и душили 

Артём Кульша 24 минуты назад
Скандал на квесте: российских школьников били и душили
Фото: РИА Новости
Актер хоррор-квеста в Москве бил, душил и пытался поджечь школьников. Об этом один из потерпевших рассказал Пятому каналу.
Некоторое время назад компания школьников пошла на хоррор-квест. Вместо труппы актеров, которую они ожидали увидеть, их встретил один ведущий. По рассказам детей, мужчина с оголенным торсом и повязанной на лице футболкой, изображавший маньяка, ударил одного из подростков тупым концом деревянной дубинки чуть ниже груди, другого душил до слез, третьему, девушке, пытался поджечь волосы на животе.

«Сумасшедший какой-то!» — заявил каналу один из потерпевших.

Молодые люди сообщили в полицию о произошедшем. Правоохранители инициировали проведение проверки по данному факту.
В 2018 году результаты опроса аналитической службы «Рамблера» показали, что 51% россиян считают квесты опасными из-за вероятности получения их участниками травм. 27% опрошенных были уверены, что квесты полезны, так как позволяют узнать себя с новой стороны, а 22% не знали, являются ли квесты полезным развлечением.
В ноябре средства массовой информации сообщили, что в хуторе Нововочепшем в Адыгее полицейский выстрелил в девочку-подростка во время автомобильной погони. Наряд ДПС приказал водителю ВАЗ-2107 остановиться. Тот проигнорировал требование. Сотрудники полиции стали преследовать машину. В ходе погони один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего стал стрелять в сторону авто. Три пули попали в него, одна из них прошла сквозь кузов автомобиля и пассажирское сидение и попала 14-летней пассажирке в поясницу.
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Происшествия , ГИБДД
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