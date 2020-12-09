Скандал на квесте: российских школьников били и душили 

Актер хоррор-квеста в Москве бил, душил и пытался поджечь школьников. Об этом один из потерпевших рассказал Пятому каналу.

Некоторое время назад компания школьников пошла на хоррор-квест. Вместо труппы актеров, которую они ожидали увидеть, их встретил один ведущий. По рассказам детей, мужчина с оголенным торсом и повязанной на лице футболкой, изображавший маньяка, ударил одного из подростков тупым концом деревянной дубинки чуть ниже груди, другого душил до слез, третьему, девушке, пытался поджечь волосы на животе.

«Сумасшедший какой-то!» — заявил каналу один из потерпевших.

Молодые люди сообщили в полицию о произошедшем. Правоохранители инициировали проведение проверки по данному факту.

В 2018 году результаты опроса аналитической службы «Рамблера» показали, что 51% россиян считают квесты опасными из-за вероятности получения их участниками травм. 27% опрошенных были уверены, что квесты полезны, так как позволяют узнать себя с новой стороны, а 22% не знали, являются ли квесты полезным развлечением.