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В РФ могут ужесточить наказание за мелкие взятки 

Газета.Ru и ещё 3 2 часа назад
В РФ могут ужесточить наказание за мелкие взятки
Фото: ТАСС
Генпрокурор России Игорь Краснов предложил ужесточить наказание за мелкие взятки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на надзорное ведомство. Там подготовили законопроект, предусматривающий в том числе установление в качестве дополнительных квалифицирующих признаков мелкого взяточничества, если они сопряжены с вымогательством.
Таким образом, если дача или получение взятки будет квалифицировано как сопряженное с вымогательством, это приведет к ужесточению наказания.
Согласно УК РФ, мелкая взятка составляет не более 10 тыс. руб. Санкция за такое преступление предполагает до года лишения свободы. Если взяточник имеет судимость за аналогичные преступления, то ему грозит до трех лет заключения.
Краснов также считает, что нужно отменить практику, когда мелким коррупционерам назначают судебный штраф вместо более строгого уголовного наказания, чтобы в будущем они не могли претендовать на должности государственной и муниципальной службы.
Кроме того, генпрокурор РФ предложил разрешить следователям неотложные аресты коррупционных активов, переданных третьим лицам.
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Происшествия , Игорь Краснов , РИА Новости
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