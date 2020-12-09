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Москва

Дело братьев Магомедовых передано для рассмотрения из Басманного в Мещанский суд Москвы 

ТАСС и ещё 5 25 минут назад
Дело братьев Магомедовых передали в другой суд
Фото: ТАСС
Басманный суд Москвы изменил подсудность и отправил уголовное дело совладельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых, обвиняемых в хищении более 11 млрд рублей, в Мещанский суд Москвы. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

"9 декабря 2020 года Басманным судом города Москвы на стадии предварительного слушания вынесено постановление о направлении уголовного дела в отношении Магомедова З. Г., Магомедова М. Г., Полякова, Грибанова, Максидова и Петрова по подсудности в Мещанский районный суд города Москвы", — сказала собеседница агентства. Как уточнила ТАСС адвокат одного из братьев Виктория Цилюрик, в Мещанском суде процесс начнется с предварительных слушаний. "Мы будем заявлять все ходатайства, заявленные в Басманном суде, в том числе и об изменении нашим подзащитным меры пресечения", — отметила защитник.

Зиявудин и Магомед Магомедовы и еще четыре фигуранта дела обвиняются по ч. 1 и ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата"). Следствие считает, что братья Магомедовы не позднее 2010 года создали преступное сообщество, руководителями его структурных подразделений стали Эльдар Нагаплов и Давид Каплан, определившие круг непосредственных участников преступной организации в количестве более 15 человек. В качестве материальной базы преступного сообщества Магомедовы использовали аффилированные с ними юридические лица, входящие в состав холдинга ООО "Группа "Сумма".
По версии следствия, с 2010 года по 2016 год по государственным контрактам и договорам, заключенным с подконтрольными им компаниями, было похищено более 11 млрд рублей.
Генпрокуратура в интересах Российской Федерации заявила гражданский иск о взыскании с Магомедовых причиненного государству ущерба в размере более 5,8 млрд рублей. На остальную сумму ущерба иски заявили представители потерпевших.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС , Кабардино-Балкарская Республика , Москва
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