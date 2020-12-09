Бой на границе РФ и Украины: есть погибший 

Между сотрудниками ФСБ и вооруженным отрядом ССО — Сил спецопераций Украины — произошла перестрелка на российско-украинской границе. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, украинцы захватили на территории России россиянина, воевавшего в ополчении Донбасса. «КП» утверждает, что ему ввели химический раствор, чтобы он не мог сопротивляться, и пытались вывезти на территорию Украины.

Как сообщал «Рамблер», 4 декабря в ФСБ рассказали о попытке вооруженного пересечения границы. В спецслужбе заявили, что это произошло на участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Три человека попытались незаконно перейти границу, а когда их попытались задержать — применили оружие. Пограничники открыли ответный огонь. Один из нарушителей границы был убит в перестрелке, двое других скрылись на украинской территории.

По данным «КП», это была не просто перестрелка с контрабандистами или нелегалами, а пресечение операции Службы безопасности Украины . Газета утверждает, что украинский отряд ССО встречал на границе диверсионную группу с захваченным ополченцем.

По информации «КП», убит в перестрелке был один из бойцов ССО, а гражданина России удалось освободить. Сейчас спецслужбы занимаются разоблачением украинской агентурной сети в России.

Издание отмечает, что за последние полгода украинцы уже трижды пытались выкрасть из России бывших ополченцев.