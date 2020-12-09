В Москве задержаны подбрасывающие наркотики полицейские 

Двое сотрудников полиции из УВД по Юго-Восточному округу столицы вымогали деньги, угрожая привлечь граждан к уголовной ответственности. Об этом сообщило ГУ МВД России по Москве.
По данным ведомства, полицейских остановили сотрудники подразделения собственной безопасности.
«Пресечена противоправная деятельность нескольких граждан, двое из которых являлись сотрудниками УВД по ЮВАО. Они вымогали денежные средства у граждан под угрозой их привлечения к уголовной ответственности», — отмечается в сообщении.
При этом начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин подчеркнул, что полицейские будут уволены, а их руководители понесут наказание.
Задержанные полицейские вымогали деньги, угрожая подбросить наркотики и возбудить дело, рассказал РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.
«Рамблер» писал, что в сентябре 2019 года на тот момент старший прапорщик полиции Алексей Смирнов на станции «Рязанский проспект» Московского метрополитена открыл огонь из пистолета по сотрудникам управления собственной безопасности Максиму Веялко и Алексею Лимонову, которые уличили его в получении взятки. Веялко скончался, Лимонов был госпитализирован в тяжелом состоянии.