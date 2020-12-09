Ещё
Далее:
Читайте также:
Недетские истории в баре «На грудь»
Недетские истории в баре «На грудь» Смотреть сериал ⟶
Выберите регион
Москва

Петербуржец с коронавирусом умер на улице сразу после выписки из больницы 

ТАСС 2 часа назад
Россиянин с COVID умер сразу после выписки из больницы
Фото: РИА Новости
Пожилой мужчина, которого выписали из больницы с диагнозом "коронавирус" для того, чтобы соблюдать дома самоизоляцию, умер на улице, не успев дойти до квартиры, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Мужчина скончался на улице Доблести, стал задыхаться. Незадолго до этого его выписали из больницы на домашнюю самоизоляцию с диагнозом "ковид", [он] шел до дома", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что специально для того, чтобы пройти период самоизоляции, родственники сняли ему квартиру, на выходе из больницы мужчину 1955 года рождения встретил сын, однако дойти до своего временного жилья мужчина не успел. На место вызвали скорую, врачи которой констатировали смерть. Точную причину смерти предстоит установить экспертам.
Инцидент, по словам собеседника агентства, произошел во вторник в Красносельском районе города. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.
Видео дня. Муж Ксении Бородиной рассказал об изменах
ТАСС: последние новости
Иран отозвал предложение о выплатах семьям погибших в катастрофе Boeing Иран отозвал предложение о выплатах семьям погибших в катастрофе Boeing В СК сообщили, что расследование дела Фургала завершается В СК сообщили, что расследование дела Фургала завершается Аферист с сайта знакомств похитил у пожилой москвички драгоценности на 9 млн рублей Аферист с сайта знакомств похитил у пожилой москвички драгоценности на 9 млн рублей
Комментарии 1
Происшествия , ИТАР-ТАСС , Краснодарский Край , Красносельский , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный россиянин в аэропорту ударил полицейского и попал на видео
00:55
Пьяный россиянин в аэропорту ударил полицейского и попал на видео
Происшествия
Парни из Таджикистана спасли жителей от пожара под Петербургом
02:34
Парни из Таджикистана спасли жителей от пожара под Петербургом
Происшествия Пожары
Опубликовано видео расистского скандала на матче в Париже
00:18
Опубликовано видео расистского скандала на матче в Париже
В мире
Стюардесса закрыла багажные полки шпагатами и попала на видео
00:16
Стюардесса закрыла багажные полки шпагатами и попала на видео
Общество В мире
Появилось видео свадьбы с больной COVID-19 невестой в Индии
00:28
Появилось видео свадьбы с больной COVID-19 невестой в Индии
В мире Общество
Пожар в высотке на Котельнической набережной попал на видео
00:21
Пожар в высотке на Котельнической набережной попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Видео пожара на нефтяной скважине под Оренбургом
00:22
Видео пожара на нефтяной скважине под Оренбургом
Происшествия
Инженерная разведка в Степанакерте попала на видео
01:18
Инженерная разведка в Степанакерте попала на видео
Армия
Видео тренировки по перехвату самолёта на Камчатке
01:18
Видео тренировки по перехвату самолёта на Камчатке
Армия
Видео подробностей неизвестной болезни из Индии
01:00
Видео подробностей неизвестной болезни из Индии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение