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Росгвардия ответила на сообщения об афере в ведомстве на полмиллиарда рублей 

Lenta.ru 1 час назад
Росгвардия ответила на сообщения об афере
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
Контракт с бывшим заместителем директора Росгвардии Сергеем Милейко, заподозренным в мошенничестве, был расторгнут в 2019 году по инициативе ведомства после внутренней проверки. Об этом в среду, 9 декабря, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Как пояснил Грибакин, материалы, которые, вероятно, позже заинтересовали следствие, изначально собрали сотрудники службы собственной безопасности Росгвардии. Позже эти материалы были переданы в надзорные органы.
Ранее 9 декабря СМИ сообщили, что военные следователи Следственного комитета России (СКР) начали расследование по фактам закупок Росгвардией обмундирования для военных по завышенным ценам. Предполагаемый ущерб от аферы превысил полмиллиарда рублей.
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По данным следствия, военным поставлялась форма низкого качества, за которую платили как за премиальную. При этом поставки курировал бывший главный тыловик Росгвардии, генерал-лейтенант Сергей Милейко.
Милейко был задержан 21 октября в Москве по подозрению в мошенничестве. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). По данным следствия, жена Милейко Галина в 2012 году по заниженной стоимости получила нежилое помещение в доме для военных в подмосковной Балашихе, где позже была открыта парикмахерская. Помещение сначала оформили на пожилую родственницу генерала, а затем перепродали за 980 тысяч рублей его жене.
В июле 2019-го из Росгвардии были уволены три генерал-лейтенанта, в том числе Милейко. Тогда в отношении Милейко проводилась проверка со стороны главного управления собственной безопасности ведомства, в связи с чем и было принято решение о его увольнении.
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Происшествия , Сергей Милейко , Валерий Грибакин , Росгвардия , СКР , Lenta.ru
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