Банда полицейских на Кубани собрала взятки на 54 млн

Полицейские Краснодарского края , собравшие банду на вверенной им территории и работавшие, в частности, на посту ДПС Успенский " на дороге Р-217 "Кавказ", за четыре года получили не менее 54 миллионов рублей взятками за то, что не привлекали лиц к уголовной и административной ответственности, рассказал председатель СК России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.

"Как полагает следствие, с 2016 по 2020 год участники сообщества получили взятки на сумму не менее 54 миллионов рублей — полицейские не привлекали к ответственности граждан и юридических лиц за совершение как административных правонарушений, так и уголовно наказуемых деяний, в том числе связанных с незаконной перевозкой товаров и алкогольной продукции по территории Краснодарского края", — сказал глава ведомства.

Всего к уголовной ответственности привлекаются 15 должностных лиц, у следствия уже имеется значительный массив доказательств причастности обвиняемых к этим преступлениям, с четырьмя из них заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, уточнил Бастрыкин.

По версии следствия, с 2016 по 2020 год полицейские, действуя в составе преступного сообщества, на стационарном посту ДПС "Успенский" на дороге Р-217 "Кавказ" систематически получали взятки за непривлечение к ответственности лиц по выявляемым уголовным и административным правонарушениям, а также за проезд через стационарный пост транспортных средств, незаконно перевозящих товары и спиртосодержащую продукцию.