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На Украине зафиксировали рекордную смертность от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
На Украине зафиксировали рекордную смертность от COVID-19
Фото: Reuters
На Украине зафиксировали рекордную с начала пандемии смертность от коронавируса. Об этом в среду, 9 декабря, сообщает «Интерфакс-Украина».
За последние сутки скончались 276 пациентов. Больше всего летальных случаев зарегистрировано в Киеве (34) и Днепропетровской области (32).
Всего за минувшие сутки были выявлены 12 585 случаев коронавируса. Больше всего инфицированных зарегистрировано в Киеве (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.
Всего с начала пандемии на Украине были выявлены 845 343 зараженных коронавирусом. Умерли 14 204 пациента, выздоровели 451 118.
Ранее в правительстве Украины назвали возможные сроки введения жесткого карантина из-за пандемии коронавируса. «До конца декабря локдауна не будет, а с начала января рекомендуем ввести жесткий карантин», — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Происшествия , Максим Степанов , Правительство Украины , Интерфакс , Киев , США
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