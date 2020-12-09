На Украине зафиксировали рекордную смертность от COVID-19

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На Украине зафиксировали рекордную с начала пандемии смертность от коронавируса. Об этом в среду, 9 декабря, сообщает «Интерфакс-Украина»

За последние сутки скончались 276 пациентов. Больше всего летальных случаев зарегистрировано в Киеве (34) и Днепропетровской области (32).

Всего за минувшие сутки были выявлены 12 585 случаев коронавируса. Больше всего инфицированных зарегистрировано в Киеве (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.

Всего с начала пандемии на Украине были выявлены 845 343 зараженных коронавирусом. Умерли 14 204 пациента, выздоровели 451 118.