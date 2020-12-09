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Российского военного оштрафовали за избиение рядовых 

Lenta.ru 1 час назад
Российского военного оштрафовали за избиение рядовых
Фото: РИА Новости
На Сахалине российского военного оштрафовали на 85 тысяч рублей за избиение двух подчиненных. Об этом в среду, 9 декабря, сообщает Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд.
Как установил суд, 16 августа подсудимый предъявил рядовому претензии по поводу несения службы во внутреннем наряде. Военный толкнул солдата и нанес два удара кулаком и ногой в грудь. Увидевший расправу над товарищем сослуживец возмутился действиями командира и попытался заступиться за рядового. Тогда офицер набросился и на него и, схватив его за горло, жестоко избил. После чего пригрозил потерпевшему осколком стекла.
В отношении военного было возбуждено и расследовалось уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).
21 июля сообщалось, что в Санкт-Петербурге 224-й Гарнизонный военный суд приговорил к двум годам условного срока военнослужащего, устроившего спарринг, который закончился комой солдата-срочника.
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Происшествия , Санкт-Петербург
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