Российского военного оштрафовали за избиение рядовых 

На Сахалине российского военного оштрафовали на 85 тысяч рублей за избиение двух подчиненных. Об этом в среду, 9 декабря, сообщает Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд.

Как установил суд, 16 августа подсудимый предъявил рядовому претензии по поводу несения службы во внутреннем наряде. Военный толкнул солдата и нанес два удара кулаком и ногой в грудь. Увидевший расправу над товарищем сослуживец возмутился действиями командира и попытался заступиться за рядового. Тогда офицер набросился и на него и, схватив его за горло, жестоко избил. После чего пригрозил потерпевшему осколком стекла.

В отношении военного было возбуждено и расследовалось уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).