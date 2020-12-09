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СМИ: в Ираке произошли два взрыва на нефтяном месторождении
ТАСС
39 минут назад
Фото:
Reuters
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Два взрыва произошли в среду на нефтяном месторождении Хабаз в
провинции Киркук
. Об этом сообщил телеканал
Sky News Arabia
.
По его сведениям, взрывы были вызваны попаданием двух снарядов. Детали инцидента выясняются.
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