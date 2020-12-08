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Москва

«Душил и поджигал»: школьников избили во время квеста 

Вероника Полынина 41 минуту назад
«Душил и поджигал»: школьников избили во время квеста
Фото: depositphotos.com
СК РФ начал проверку после заявлений московских школьников об избиении на хоррор-квесте, передает ТАСС.
Ранее один из школьников рассказал телеканалу РЕН ТВ, что семь человек из его класса участвовали в хоррор-квесте, актер которого начал причинять им боль: душил, бил дубинкой и даже попытался поджечь.

«Моего брата он душил до слез. Какой-то девочке он футболку приподнял и стал волосы поджигать на животе. Сумасшедший какой-то. И меня ударил тупым концом палки чуть ниже груди», — рассказал юноша.

Он также сообщил, что перед началом игры одна из участниц их группы достала телефон, чтобы сделать фотографии, но сотрудница квеста в грубой форме приказала ей убрать гаджет.

«Она достала телефон, а эта женщина просто заорала на нее: "Убери телефон!". На все помещение просто заорала», — сказал мальчик.

«По данной информации проводится доследственная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям организаторов квест-игры на предмет создания и обеспечения условий личной безопасности участников во время проведения развлекательного мероприятия», — сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

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Происшествия , Юлия Иванова , СКР , РЕН ТВ , ИТАР-ТАСС
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