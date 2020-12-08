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В Москве за сутки скончались 75 пациентов с COVID-19 

ИА Regnum 1 час назад
В Москве за сутки скончались 75 пациентов с COVID-19
Фото: РИА Новости
В Москве за последние сутки скончались ещё 75 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев возросло до 9571. Об этом сообщили вечером 8 декабря в оперативном штабе столицы.
Отмечается, что у всех пациентов была диагностирована пневмония и имелись положительные результаты тестов на коронавирус.
Согласно последним данным штаба, всего в Москве выявлено уже 660 тысяч случаев заражения коронавирусом, 5232 из которых — за последние сутки. Излечились и были выписаны более 501 тысячи пациентов.
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