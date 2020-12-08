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Москва

Мужчину осудили за попытку организовать заказное убийство матери в Москве 

Вечерняя Москва 1 час назад
Москвича осудили за попытку убить мать
Фото: depositphotos.com
Столичный суд приговорил Михаила Курочкина к 12,5 года лишения свободы за попытку организовать убийство своей матери. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.
По данным следствия, инцидент произошел 25 сентября 2019 года на юге столицы. Мужчина организовал убийство своей матери с целью последующего вступления в наследство на принадлежащее ей имущество. В качестве исполнителя преступления он привлек знакомого, пообещав за это деньги. Однако знакомый рассказал о преступном плане сотрудникам полиции.
Сотрудники правоохранительных органов инсценировали убийство женщины. Знакомый сообщил Курочкину о якобы совершенном преступлении. Под предлогом дать показания мужчину пригласили в следственный отдел, где он был задержан.
Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
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Происшествия , МВД , ФСИН , Москва
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