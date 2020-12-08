Москвича осудили за попытку убить мать

Столичный суд приговорил Михаила Курочкина к 12,5 года лишения свободы за попытку организовать убийство своей матери. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

По данным следствия, инцидент произошел 25 сентября 2019 года на юге столицы. Мужчина организовал убийство своей матери с целью последующего вступления в наследство на принадлежащее ей имущество. В качестве исполнителя преступления он привлек знакомого, пообещав за это деньги. Однако знакомый рассказал о преступном плане сотрудникам полиции.