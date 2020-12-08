"Основным мотивом убийства Иванькова являлась личная неприязнь к нему организатора преступления — вора в законе Ильи Симонии (Махо). Конфликт между ними начался еще в 1980-е годы прошлого века, когда оба отбывали наказание в колониях Иркутской области", — сказал замглавы СК.

Он добавил, что информация о том, что обвиняемые в убийстве Япончика причастны к смерти Деда Хасана в ходе расследования не получена.

Иваньков был убит вечером 28 июля 2009 года, когда выходил из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве. В него выстрелили из снайперской винтовки Драгунова из припаркованного автомобиля. Установить и задержать причастных к убийству криминального авторитета удалось весной этого года.