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В СК установили мотив убийства Япончика 

ТАСС и ещё 3 15 минут назад
Следственный комитет РФ установил мотив убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик. Об этом сообщил во вторник замглавы СК РФ Ростсилав Рассохов в интервью газете "Коммерсантъ".

"Основным мотивом убийства Иванькова являлась личная неприязнь к нему организатора преступления — вора в законе Ильи Симонии (Махо). Конфликт между ними начался еще в 1980-е годы прошлого века, когда оба отбывали наказание в колониях Иркутской области", — сказал замглавы СК.

Он добавил, что информация о том, что обвиняемые в убийстве Япончика причастны к смерти Деда Хасана в ходе расследования не получена.
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Иваньков был убит вечером 28 июля 2009 года, когда выходил из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве. В него выстрелили из снайперской винтовки Драгунова из припаркованного автомобиля. Установить и задержать причастных к убийству криминального авторитета удалось весной этого года.

"Все лица, причастные к организации и совершению убийства, были установлены, четверо из них арестованы, местонахождение остальных устанавливается. Все они уроженцы Закавказья", — сообщил Рассохов.

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Происшествия , Видео , Вячеслав Иваньков , СКР , Иркутская Область , Ук , Хабаровский Край
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