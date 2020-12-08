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Мужчину осудили на 24 года за изнасилование девяти детей 

РИА Новости 39 минут назад
Россиянина осудили за изнасилование девяти детей
Фото: РИА Новости
Мужчина получил 24 года колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности в отношении девяти малолетних детей в Москве и Тверской области, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Следствие и суд установили, что 53-летний мужчина с декабря 2016 года по июля 2017 года знакомился с детьми, приглашал к себе в квартиру в Южном административном округе Москвы или в дом в Тверской области. Там он совершал против них преступления половой неприкосновенности.

"Установлено, что от действий мужчины пострадали девять детей", — сказала Иванова.

По ее словам, в 2018 году родитель одного из пострадавших детей обратился в полицию, после чего мужчину задержали. В ходе следствия выяснилось, что он был осужден за такие же преступления, которые совершал с 1998 по 2002 годы. Отбыв наказание, мужчина изменил фамилию и отчество, после чего продолжил преступную деятельность.
Иванова сообщила, что мужчину признали виновным по статьям УК РФ "мужеложство и иные действия сексуального характера совершенные в отношении несовершеннолетнего", "половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", "развратные действия без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении двух лиц, достигших двенадцатилетнего возраста, но не достигших четырнадцатилетнего возраста", "насильственные действия сексуального характера совершенные в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста, в том числе с использованием беспомощного состояния и применением физической силы".

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — заключила Иванова.

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Комментарии 1
Происшествия , Юлия Иванова , СКР , ФСИН
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