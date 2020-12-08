На Сахалине газовщик потушил пожар борщом 

По информации портала, инцидент произошел в пятницу, 4 декабря. Отмечается, что мужчина обнаружил неисправность оборудования во время осмотра.

"Он намазал нижний кран какой-то замазкой, которая проверяет, нет ли где утечки газа. "Видите, пузырится?" — спрашивает у меня.

Я не увидела, но он взял инструмент и стал откручивать кран, через который газ идет к плитке. Я говорю, что нужно проверить и другой кран. Он проворачивает гайку, и раздается сильное шипение", — приводит издание слова хозяйки квартиры.

По ее словам, после этого мастер попытался вернуть гайку в исходное положение, и в этот момент вспыхнуло пламя, факел доставал до потолка.

"Я жутко закричала, у меня началась страшная истерика. Муж сообразил, бросился на первый этаж и перекрыл центральный газовый вентиль. Сын вызывает пожарных, я звоню в газоцех, прибежали соседи. Зато монтер был на удивление спокоен. Взял кастрюлю только что сваренного борща и выплеснул ее на пламя", — поделилась женщина.

Огонь удалось потушить до приезда пожарных, однако кухня серьезно пострадала — оплавились подвесные потолки, испорчены шкафы, плитка, повело окно.