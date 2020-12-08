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В челябинской многоэтажке упал лифт с детьми 

ИА Regnum 37 минут назад
Лифт с детьми упал в российском городе
Фото: РИА Новости
В одном из многоэтажных домов Челябинска упал лифт с людьми. Оборвался трос, пишут СМИ.
Инцидент произошёл утром 8 августа на уровне второго этажа в доме №9 на площади Мопра. Внутри были две женщины с детьми. Пострадавших нет.
Лифт убил целую семью
Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, по факту публикаций в СМИ идёт проверка. Она началась по обращению отца одного из детей, находившихся в лифте. В ходе надзорных мероприятий планируется оценить действия управляющей домом организации, а также компании, обслуживающей лифтовое оборудование.
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Происшествия , Челябинск , Челябинская Область
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