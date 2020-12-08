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Чиновник принял женщину за лису и застрелил 

Вероника Полынина 33 минуты назад
Чиновник принял женщину за лису и застрелил
Фото: depositphotos.com
В Татарстане глава муниципального образования по ошибке застрелил женщину, приняв ее за лису.
Как сообщает телеграм-канал Baza, трагедия произошла в Кулангинском сельском поселении Кайбицкого района Татарстана.
Житель поселения обратился к главе поселения Фидаилю Нигматзянову с жалобой на лису, которая повадилась к нему на участок за курами. Нигматзянов заявил, что поможет жителю и убьет лису.
Вечером 7 декабря он устроил засаду и стал караулить хищника с ружьем. В это время жена просителя вышла из дома и направилась в сарай, надев налобный фонарик.
Нигматзянов принял тусклый свет фонаря за блеск глаз лисы и выстрелил. В результате ранения женщина потеряла много крови и умерла в больнице.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего, Нигматзянов задержан.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Подмосковье погиб заслуженный врач России Вадим Розенталь. Он отправился в лес, чтобы спилить дерево, но оно упало на него.
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Происшествия , МВД
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