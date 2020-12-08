Чиновник принял женщину за лису и застрелил 

Татарстане глава муниципального образования по ошибке застрелил женщину, приняв ее за лису.

Как сообщает телеграм-канал Baza , трагедия произошла в Кулангинском сельском поселении Кайбицкого района Татарстана.

Житель поселения обратился к главе поселения Фидаилю Нигматзянову с жалобой на лису, которая повадилась к нему на участок за курами. Нигматзянов заявил, что поможет жителю и убьет лису.

Вечером 7 декабря он устроил засаду и стал караулить хищника с ружьем. В это время жена просителя вышла из дома и направилась в сарай, надев налобный фонарик.

Нигматзянов принял тусклый свет фонаря за блеск глаз лисы и выстрелил. В результате ранения женщина потеряла много крови и умерла в больнице.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего, Нигматзянов задержан.

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