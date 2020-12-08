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Москва

Чиновник застрелил россиянку вместо мешавшей ей лисы 

Lenta.ru 1 час назад
Чиновник застрелил россиянку вместо лисы
Фото: РИА НОВОСТИ
В Татарстане после убийства из ружья 38-летней россиянки проводится проверка. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, женщина обратилась в местный исполком и попросила избавить ее от лисы, которая повадилась ходить возле ее хозяйства. 52-летний глава исполкома решил разобраться с мешающим хищником и устроил вместе с мужем заявительницы засаду в огороде.
В какой-то момент женщина вышла из дома и направилась в сарай, надев налобный фонарик. Охотник увидел свет в темноте, решил, что это лиса, и выстрелил два раза. По предварительным данным, батарейки в фонарике работали плохо, отчего прибор светил тускло, и чиновник принял этот свет за блеск глаз лисицы.
Супруг потерпевшей доставил ее в больницу, но врачи не смогли спасти ей жизнь, она скончалась от большой потери крови.
Прибывшие сотрудники правоохранительных органов начали проверку, в ходе которой выяснилось, что в момент происшествия стрелок был трезв, а ружье находится у него на законных основаниях. Осмотрев окрестности, следователи обнаружили возле дома погибшей следы зверя.
19 ноября сообщалось, что в окрестностях Йошкар-Олы (Республика Марий Эл) старший лейтенант полиции застрелил бизнесмена, приняв его за кабана.
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Происшествия , МВД , Комсомольская правда , Республика Татарстан
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