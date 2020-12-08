Чиновник застрелил россиянку вместо лисы

Татарстане после убийства из ружья 38-летней россиянки проводится проверка. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщает « Комсомольская правда ».

По данным издания, женщина обратилась в местный исполком и попросила избавить ее от лисы, которая повадилась ходить возле ее хозяйства. 52-летний глава исполкома решил разобраться с мешающим хищником и устроил вместе с мужем заявительницы засаду в огороде.

В какой-то момент женщина вышла из дома и направилась в сарай, надев налобный фонарик. Охотник увидел свет в темноте, решил, что это лиса, и выстрелил два раза. По предварительным данным, батарейки в фонарике работали плохо, отчего прибор светил тускло, и чиновник принял этот свет за блеск глаз лисицы.

Супруг потерпевшей доставил ее в больницу, но врачи не смогли спасти ей жизнь, она скончалась от большой потери крови.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов начали проверку, в ходе которой выяснилось, что в момент происшествия стрелок был трезв, а ружье находится у него на законных основаниях. Осмотрев окрестности, следователи обнаружили возле дома погибшей следы зверя.