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Москва

Пассажир самолета в Астрахани устроил дебош из-за требования надеть маску 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Пассажир устроил дебош в самолете из-за маски
Фото: РИА Новости
Пассажир самолета Астрахань — Москва устроил дебош из-за требования надеть маску. Об этом журналистам сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Сегодня в аэропорту Астрахани был снят с рейса 63-летний мужчина, который поднялся на борт воздушного судна, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения и не реагировал на законные требования бортпроводников о соблюдении масочного режима", — сообщила Марковская.

По факту дебоша на борту самолета Астрахань — Москва начата доследственная проверка. Следствие даст правовую оценку действиям мужчины, нарушившего общественный порядок на борту воздушного судна в астраханском аэропорту.
Следственный комитет России в очередной раз предостерегает граждан от любых действий, направленных на нарушение общественного порядка на борту воздушного судна — подобным поведением можно вызвать серьезные нарушения безопасности на борту самолета.
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Происшествия , СКР , Астраханская Область , Астрахань , Москва
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