Пассажир устроил дебош в самолете из-за маски

Пассажир самолета Астрахань — Москва устроил дебош из-за требования надеть маску. Об этом журналистам сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.
"Сегодня в аэропорту Астрахани был снят с рейса 63-летний мужчина, который поднялся на борт воздушного судна, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения и не реагировал на законные требования бортпроводников о соблюдении масочного режима", — сообщила Марковская.
По факту дебоша на борту самолета Астрахань — Москва начата доследственная проверка. Следствие даст правовую оценку действиям мужчины, нарушившего общественный порядок на борту воздушного судна в астраханском аэропорту.
Следственный комитет России в очередной раз предостерегает граждан от любых действий, направленных на нарушение общественного порядка на борту воздушного судна — подобным поведением можно вызвать серьезные нарушения безопасности на борту самолета.