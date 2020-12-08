Пассажир устроил дебош в самолете из-за маски

"Сегодня в аэропорту Астрахани был снят с рейса 63-летний мужчина, который поднялся на борт воздушного судна, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения и не реагировал на законные требования бортпроводников о соблюдении масочного режима", — сообщила Марковская.